Арина Соболенко — Паула Бадоса: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Майами

Сегодня, 22 марта, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с испанской спортсменкой Паулой Бадосой (80-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнётся чуть позже 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Паула Бадоса во втором круге турнира в Майами.
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В личных встречах счёт равный — у Соболенко и Бадосы по две победы. Бадоса выигрывала в 2021 году на харде в Цинциннати и на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре, а Соболенко затем дважды брала верх в Штутгарте, на грунте в зале — в полуфинале в 2022 году и в четвертьфинале в прошлом сезоне. Турнир в Майами завершится 30 марта.
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