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Арина Соболенко — Паула Бадоса: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Майами

Арина Соболенко — Паула Бадоса: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Майами
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Сегодня, 22 марта, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с испанской спортсменкой Паулой Бадосой (80-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Паула Бадоса во втором круге турнира в Майами.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В личных встречах счёт равный — у Соболенко и Бадосы по две победы. Бадоса выигрывала в 2021 году на харде в Цинциннати и на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре, а Соболенко затем дважды брала верх в Штутгарте, на грунте в зале — в полуфинале в 2022 году и в четвертьфинале в прошлом сезоне. Турнир в Майами завершится 30 марта.

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка соревнований
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