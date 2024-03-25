Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

МОК опроверг информацию о недопуске Соболенко и Азаренко на Олимпиаду-2024

МОК опроверг информацию о недопуске Соболенко и Азаренко на Олимпиаду-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на распространение информации о том, что топовые белорусские теннисистки – двукратные победительницы Открытого чемпионата Австралии, бывшие первые ракетки мира Арина Соболенко и Виктория Азаренко – не будут допущены до Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) по политическим мотивам.

В частности, портал Tennis Up to Date заявлял, что Соболенко и Азаренко не получили статуса нейтральных спортсменов. При этом Соболенко, по информации издания, пропустит Олимпиаду из-за связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и отказа отвечать на вопросы, касающиеся их совместных фото.

«На данный момент ни один теннисист не исключён из числа участников Олимпиады в Париже-2024», — приводит слова представителя МОК «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Российским теннисистам разрешили поехать на Олимпиаду-2024! Все подробности
Российским теннисистам разрешили поехать на Олимпиаду-2024! Все подробности
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android