МОК опроверг информацию о недопуске Соболенко и Азаренко на Олимпиаду-2024

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировали на распространение информации о том, что топовые белорусские теннисистки – двукратные победительницы Открытого чемпионата Австралии, бывшие первые ракетки мира Арина Соболенко и Виктория Азаренко – не будут допущены до Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) по политическим мотивам.

В частности, портал Tennis Up to Date заявлял, что Соболенко и Азаренко не получили статуса нейтральных спортсменов. При этом Соболенко, по информации издания, пропустит Олимпиаду из-за связи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и отказа отвечать на вопросы, касающиеся их совместных фото.

«На данный момент ни один теннисист не исключён из числа участников Олимпиады в Париже-2024», — приводит слова представителя МОК «РИА Новости Спорт».