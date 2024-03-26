Калинская объяснила, почему снялась с матча 1/8 финала турнира в Майами

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская объяснила, почему приняла решение сняться с матча 1/8 финала турнира в Майами, где должна была встретиться с девятой ракеткой мира представительницей Греции Марией Саккари.

«К сожалению, я не смогла продолжить из-за травмы правой ноги/бедра, которую начала ощущать вчера. Спасибо вам всем за поддержку», — написала Калинская в своей социальной сети.

Таким образом, Саккари досрочно вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.