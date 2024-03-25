Анна Калинская снялась с матча 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская приняла решение сняться с матча 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Россиянка должна была сразиться за выход в четвертьфинал с девятой ракеткой мира, представительницей Греции Марией Саккари.
«Мне очень жаль, я была настроена сыграть сегодня, но, к сожалению, моё здоровье этого не позволяет. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.
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Отметим, что по ходу соревнований в Майами Калинской удалось довольно уверенно обыграть 56-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван (6:2, 6:2) и победительницу Открытого чемпионата Франции — 2017, 10-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:1).
Саккари, автоматически прошедшая в четвертьфинал, далее сразится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Мэдисон Кис (США, 17).
- 25 марта 2024
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