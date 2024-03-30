Стала известна сетка турнира ATP-250 в Эшториле, где сыграют Рууд, Хуркач и Музетти

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Список сеяных игроков на соревнованиях возглавили бывшая вторая ракетка мира, сейчас занимающий восьмое место в рейтинге ATP норвежец Каспер Рууд и девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. Третьим по посеву стал 24-я ракетка мира Лоренцо Музетти из Италии, четвёртым — 28-я ракетка мира из Испании Алехандро Давидович-Фокина. Все спортсмены начнут борьбу во втором круге, при этом Давидович-Фокина уже на старте турнира может сыграть с бывшей третьей ракеткой мира, победителем одного турнира «Большого шлема» Домиником Тимом.

Отметим, что также на соревнования в Эшториале заявлены Миомир Кецманович (Сербия, 46-я ракетка мира), Гаэль Монфис (Франция, 47), Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 77), Мартон Фучович (Венгрия, 86), бывшая девятая ракетка мира, ныне занимающий сотое место в рейтинге ATP Роберто Баутиста-Агут из Испании.

Прошлогодним победителем турнира в Эшториле является норвежец Каспер Рууд.