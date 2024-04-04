Гаэль Монфис завершил выступление на грунтовом турнире в Эшториле
Поделиться
Бывшая шестая ракетка мира 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В матче второго круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 6:1, 1:6, 5:7 уступил 85-й ракетке мира из Венгрии Мартону Фучовичу.
Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 20:45 МСК
85
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|1
|5
45
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Встреча Монфиса с венгром продлилась 2 часа и 3 минуты. Монфис два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фучовича два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных
Турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия)пройдёт с 1 по 7 апреля. Прошлогодним победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.
Комментарии
- 4 апреля 2024
-
23:50
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
22:28
-
21:57
-
21:53
-
21:44
-
21:37
-
21:12
-
21:00
-
20:50
-
20:49
-
20:17
-
19:44
-
19:30
-
18:56
-
18:33
-
17:59
-
16:57
-
16:29
-
16:23
-
15:14
-
15:03
-
14:16
-
13:32
-
12:58
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
10:35
-
06:04
-
05:40
-
05:27
-
04:09