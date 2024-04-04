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Гаэль Монфис завершил выступление на грунтовом турнире в Эшториле

Гаэль Монфис завершил выступление на грунтовом турнире в Эшториле
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Бывшая шестая ракетка мира 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче второго круга 45-я ракетка мира Монфис (7) со счётом 6:1, 1:6, 5:7 уступил 85-й ракетке мира из Венгрии Мартону Фучовичу.

Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 20:45 МСК
Мартон Фучович
85
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7
6 		1 5
         
Гаэль Монфис
45
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча Монфиса с венгром продлилась 2 часа и 3 минуты. Монфис два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фучовича два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных

Турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия)пройдёт с 1 по 7 апреля. Прошлогодним победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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