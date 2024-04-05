Коллинз уверенно обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Чарльстоне. В третьем круге она обыграла соотечественницу Слоан Стивен со счётом 6:2, 6:2.
Чарльстон. 3-й круг
05 апреля 2024, пятница. 01:05 МСК
40
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Коллинз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Стивенс один эйс и три двойные ошибки.
В четвертьфинале турнире Коллинз встретится с победителем пары Элина Свитолина – Элисе Мертенс.
Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.
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