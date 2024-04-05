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Коллинз уверенно обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Коллинз уверенно обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Чарльстоне. В третьем круге она обыграла соотечественницу Слоан Стивен со счётом 6:2, 6:2.

Чарльстон. 3-й круг
05 апреля 2024, пятница. 01:05 МСК
Слоан Стивенс
40
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Коллинз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Стивенс один эйс и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнире Коллинз встретится с победителем пары Элина Свитолина – Элисе Мертенс.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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