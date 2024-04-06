Вихлянцева: нельзя сказать, что Медведеву повезло с сеткой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась об итогах жеребьёвки «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) для четвёртой ракетки мира Даниила Медведева.

«Во втором круге «тысячника» в Монако Даниил сыграет либо с Монфисом, либо с Томпсоном. В 1/16 финала все отечественные болельщики будут ждать российское дерби между Медведевым и Хачановым. Дальше сложно о чём-то говорить заранее, ведь даже потенциальный соперник по второму раунду в лице Гаэля Монфиса может быть непрост. Француз обладает хорошим арсеналом. Его будут поддерживать болельщики. Джордан Томпсон сейчас также находится в неплохой форме.

Попав в сетку с Хачановым, Зверевым, Циципасом, Медведеву стоит бояться и Карена, и Александра. Если Даниил пройдёт по сетке дальше и выйдет в 1/4 финала, то на этой стадии соревнований он наверняка может сыграть с немцем. В полуфинале Медведева будет ждать Синнер, который выигрывает наибольшее количество турниров в этом году. Сложно сказать, что Даниилу повезло с сеткой Монте-Карло. Все игроки будут бороться за трофей. Монте-Карло — это один из крупнейших грунтовых турниров в самом красивом месте. Теннисисты будут нацелены на то, чтобы завоевать титул именно в Монако», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Вчера, 6 апреля, прошла жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), на котором титул будет защищать шестая ракетка мира из России Андрей Рублёв. Четвёртой ракетке мира из России Даниилу Медведеву предстоит во втором круге встретиться либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Джорданом Томпсоном (Австралия).