Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Эшториле, проиграв 77-й ракетке мира

Норвежский теннисист Каспер Рууд, восьмая ракетка мира, не смог выйти в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах проиграл 77-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
Теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Каспер Рууд выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из 12 и допустил шесть двойных ошибок. На счету Педро Мартинеса-Портеро — две подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и четыре двойные ошибки.
В финале испанский теннисист встретится с десятой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем. В предыдущих двух личных матчах (в Монте-Карло в 2022 году и на Australian Open в 2023 году) победа оставалась за поляком.
- 6 апреля 2024
-
23:11
-
22:58
-
22:30
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:16
-
20:58
-
20:49
-
20:03
-
19:54
-
19:22
-
18:51
-
16:52
-
16:51
-
16:33
-
15:38
-
15:30
-
14:59
-
14:29
-
13:54
-
13:14
-
12:28
-
11:10
-
10:57
-
10:56
-
10:19
-
10:10
-
10:02
-
09:41
-
09:24
-
04:10
-
01:19
-
00:33
-
00:04