Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Эшториле, проиграв 77-й ракетке мира

Норвежский теннисист Каспер Рууд, восьмая ракетка мира, не смог выйти в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах проиграл 77-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Каспер Рууд выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из 12 и допустил шесть двойных ошибок. На счету Педро Мартинеса-Портеро — две подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и четыре двойные ошибки.

В финале испанский теннисист встретится с десятой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем. В предыдущих двух личных матчах (в Монте-Карло в 2022 году и на Australian Open в 2023 году) победа оставалась за поляком.