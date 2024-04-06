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Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Эшториле, проиграв 77-й ракетке мира

Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Эшториле, проиграв 77-й ракетке мира
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, восьмая ракетка мира, не смог выйти в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах проиграл 77-й ракетке мира из Испании Педро Мартинесу-Портеро. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Эшторил. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Педро Мартинес-Портеро
77
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Теннисисты провели на корте 3 часа и 7 минут. За это время Каспер Рууд выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из 12 и допустил шесть двойных ошибок. На счету Педро Мартинеса-Портеро — две подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и четыре двойные ошибки.

В финале испанский теннисист встретится с десятой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем. В предыдущих двух личных матчах (в Монте-Карло в 2022 году и на Australian Open в 2023 году) победа оставалась за поляком.

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