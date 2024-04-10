Рублёв — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 10 апреля, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алексей Попырин во втором круге турнира в Монте-Карло.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:00 МСК
46
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист выиграл единственный матч с Попыриным осенью 2023 года в первом круге турнира в Вене (Австрия) со счётом 7:6 (5), 6:4. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Рублёв является действующим чемпионом соревнований.
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