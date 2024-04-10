Рублёв — Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Алексей Попырин во втором круге турнира в Монте-Карло.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Российский теннисист выиграл единственный матч с Попыриным осенью 2023 года в первом круге турнира в Вене (Австрия) со счётом 7:6 (5), 6:4. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Рублёв является действующим чемпионом соревнований.