«Мастерс» в Монте-Карло, 11 апреля: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдут прерванные матчи второго круга и игры третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание матчей второго и третьего круга