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«Мастерс» в Монте-Карло, 11 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Монте-Карло, 11 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 11 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдут прерванные матчи второго круга и игры третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание матчей второго и третьего круга

  • Алекс де Минор (Австралия, 11) — Алексей Попырин (Австралия) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Карен Хачанов (Россия, 15)Даниил Медведев (Россия, 4) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Хольгер Руне (Дания, 7) — Сумит Нагал (Индия, Q) — продолжение матча не ранее 13:30 мск.
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Григор Димитров (Болгария, 9) — продолжение матча не раньше 13:30 мск.
  • Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — начало матча не раньше 14:30 мск.
  • Александр Зверев (Германия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 12) — начало матча не раньше 14:30 мск.
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Янник Синнер (Италия, 2) — начало матча не раньше 16:00 мск.
  • Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Уго Умбер (Франция, 14) — начало матча не раньше 17:30 мск.
  • Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — начало матча не раньше 17:30 мск.
Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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