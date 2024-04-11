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Хачанов — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 11 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Даниил Медведев в третьем круге турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:00 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Медведева. Хачанов одержал единственную победу в полуфинале Кубка Кремля в 2018 году — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Даниил до того выиграл на Молодёжном итоговом турнире, потом взял верх в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019 году, а в прошлом сезоне трижды победил на харде — в Аделаиде, Майами и Вене. Прежде Хачанов и Медведев ни разу не встречались на грунте.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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