Хачанов — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Даниил Медведев в третьем круге турнира в Монте-Карло.
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Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Медведева. Хачанов одержал единственную победу в полуфинале Кубка Кремля в 2018 году — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Даниил до того выиграл на Молодёжном итоговом турнире, потом взял верх в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019 году, а в прошлом сезоне трижды победил на харде — в Аделаиде, Майами и Вене. Прежде Хачанов и Медведев ни разу не встречались на грунте.
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