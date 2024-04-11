Хачанов выиграл первый сет в матче с Медведевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит матч третьего круга, в котором встречаются российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый сет матча завершился победой Хачанова со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Даниил Медведев в третьем круге турнира в Монте-Карло.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Медведева. Хачанов одержал единственную победу в полуфинале Кубка Кремля в 2018 году — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Даниил до того выиграл на Молодёжном итоговом турнире, потом взял верх в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019 году, а в прошлом сезоне трижды победил на харде — в Аделаиде, Майами и Вене. Прежде Хачанов и Медведев ни разу не встречались на грунте.