Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов выиграл первый сет в матче с Медведевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Хачанов выиграл первый сет в матче с Медведевым на «Мастерсе» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит матч третьего круга, в котором встречаются российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый сет матча завершился победой Хачанова со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Даниил Медведев в третьем круге турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
3 		3
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Медведева. Хачанов одержал единственную победу в полуфинале Кубка Кремля в 2018 году — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Даниил до того выиграл на Молодёжном итоговом турнире, потом взял верх в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019 году, а в прошлом сезоне трижды победил на харде — в Аделаиде, Майами и Вене. Прежде Хачанов и Медведев ни разу не встречались на грунте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android