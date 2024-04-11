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Алекс де Минор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Алекс де Минор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Алекс де Минор
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/8 финала со счётом 6:3, 6:4 он одолел 46-ю ракетку мира соотечественника Алексея Попырина. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:10 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

За это время де Минор не допустил ни одной двойной ошибки, сделал два эйса, реализовал три из четырёх брейк-пойнтов, у него 63% попаданий с первой подачи. На счету Попырина один эйс, одна двойная ошибка, девять невынужденных ошибок, один реализованный брейк-пойнт и 68% попаданий с первой подачи.

Оппонентом Алекса де Минора в следующем раунде станет победитель противостояния между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти из Италии.

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