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«Мастерс» в Монте-Карло, 12 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Монте-Карло, 12 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдут четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание четвертьфинальных матчей

  • Карен Хачанов (Россия, 15) — Стефанос Циципас (Греция, 12) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2) — начало матча не раньше 14:00 мск.
  • Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 11) — начало матча не раньше 15:30 мск.
  • Уго Умбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — начало матча не раньше 17:00 мск.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв, ранее покинувший нынешний розыгрыш турнира.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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