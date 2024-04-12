«Мастерс» в Монте-Карло, 12 апреля: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдут четвертьфинальные матчи грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание четвертьфинальных матчей

Карен Хачанов (Россия, 15) — Стефанос Циципас (Греция, 12) — начало матча чуть позже 12:00 мск.

— Стефанос Циципас (Греция, 12) — начало матча чуть позже 12:00 мск. Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2) — начало матча не раньше 14:00 мск.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 11) — начало матча не раньше 15:30 мск.

Уго Умбер (Франция, 14) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — начало матча не раньше 17:00 мск.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Действующим чемпионом соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв, ранее покинувший нынешний розыгрыш турнира.