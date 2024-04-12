Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сыграет с Джоковичем
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10-я ракетка мира, 25-летний норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
В 1/4 финала норвежец одержал победу над 15-й ракеткой мира французом Уго Умбером со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты.
Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 19:40 МСК
15
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
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10
Каспер Рууд
К. Рууд
За это время норвежец четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Умбера один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
За право сыграть в финале Каспер Рууд сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 5 950 575.
Комментарии
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