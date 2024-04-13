Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, в трёх сетах обыграв Новака Джоковича
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 17:45 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
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|1
|6
10
Каспер Рууд
К. Рууд
Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки. На счету Новака Джоковича — три подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.
В финале Каспер Рууд сыграет с 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Ранее спортсмены встречались на корте четыре раза, по победам в очном противостоянии у них ничья — 2-2.
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