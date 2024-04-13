Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло, в трёх сетах обыграв Новака Джоковича

Норвежский теннисист Каспер Рууд, 10-я ракетка мира, вышел в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки. На счету Новака Джоковича — три подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

В финале Каспер Рууд сыграет с 12-й ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом. Ранее спортсмены встречались на корте четыре раза, по победам в очном противостоянии у них ничья — 2-2.