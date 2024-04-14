Стефанос Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Рууда в двух сетах

Сегодня, 14 апреля, 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл в матче за титул грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 10-ю ракетку мира Каспера Рууда из Норвегии в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут. За это время Стефанос Циципас успешно использовал четыре брейк-пойнта из восьми, а Каспер Рууд не реализовал ни одного шанса на брейк из восьми. На счету грека три эйса, а норвежец дважды подал навылет. Также спортсмены допустили по одной двойной ошибке.

Теперь Циципас является трёхкратным победителем «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Ранее он выигрывал турнир в 2021 и 2022 году.

Напомним, после «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) Стефанос Циципас вернётся в топ-10 и станет шестой ракеткой мира, а Каспер Рууд — седьмой. Оба спортсмена обгонят прошлогоднего победителя турнира в Монте-Карло, российского теннисиста Андрея Рублёва, который переместится на восьмую строчку.