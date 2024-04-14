Полная турнирная сетка WTA-500 в Шутгарте

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Стала известная полная турнирная сетка соревнований категории WTA-500 в Шутгарте (Германия). Турнир пройдет с 15 по 21 апреля на грунтовом покрытии. За титул поборются 28 участниц. Общий призовой фонд соревнований не обозначен.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной сеткой в Шутгарте

(1) Ига Свёнтек (Польша) — BYE

(WC) Татьяна Мария (Германия) — Элисе Мертенс (Бельгия)

(WC) Эмма Радукану (Великобритания) — (WC) Анжелика Кербер (Германия)

Линда Носкова (Чехия) — (8) Елена Остапенко (Латвия)

(4) Елена Рыбакина — BYE

Вероника Кудерметова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия)

Ясмине Паолини (Италия) — (Q) Сара Эррани (Италия)

Екатерина Александрова (Россия) — (7) Онс Жабер (Тунис)

(5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния)

Марта Костюк (Украина) — (WC) Лаура Зигемунд (Германия)

BYE — Кори Гауфф (США)

(6) Маркета Вондроушова (Чехия) — (LD) Донна Векич (Хорватия)

Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия)

(SR) Паула Балоса (Испания) — (Q) Диана Шнайдер (Россия)

BYE — (2) Арина Соболенко (Беларусь)

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала первая ракетка мира Ига Свёнтек, обыгравшая в финале вторую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко.