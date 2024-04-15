Полная сетка турнира в Мюнхене

Стала известная полная сетка турнира АТР-250 в Мюнхене (Германия), который пройдет с 15 по 21 апреля на грунтовом покрытии. Участие примут 28 спортсменов, а общий призовой фонд составляет почти € 600 тыс.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться расписанием турнира АТР-250 в Мюнхене:

(1) Александр Зверев (Германия) — BYE

Юрий Родионов (Австрия) — Александр Вукич (Австралия)

(WC) Макс-Ханс Реберг (Германия) — Алекс Михельсен (США)

Кристьян Гарин (Чили) — (7) Доминик Кёпфер (Германия)

(3) Тейлор Фритц (США) — BYE

(Q) Алехандро Моро Каньяс (Испания) — Доминик Тим (Австрия)

(Q) Франческо Пассаро (Италия) — (WC) Рудольф Моллекер (Германия)

(LD) Вит Коприва (Чехия) — (6) Джек Дрэйпер (Великобритания)

(5) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Максимильян Мартерер (Германия)

Таро Дэниэл (Япония) — Кристофер О`Коннел (Австралия)

(Q) Иван Гахов (Россия) — Ботик ван де Зандсхулл (Нидерланды)

BYE — (4) Ян-Леннард Штруфф (Германия)

(8) Александр Шевченко (Казахстан) — Янник Ханфман (Германия)

(Q) Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — (WC) Марк Топо (Германия)

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Даниэль Галан (Румыния)

BYE — (2) Хольгер Руне (Дания)

Напомним, в прошлом году победу в турнире одержал Хольгер Руне. В этот раз он сеяный под вторым номером и пропустит первый круг поединков.