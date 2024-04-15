Роман Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира в Барселоне

В матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) 38-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (84-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу испанского теннисиста.

Продолжительность матча составила 2 часа. Баутиста-Агут в этой встрече дважды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сафиуллина в этой игре пять эйсов и одна двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований в Барселоне Роберто Баутиста-Агут встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Грунтовый турнир в Барселоне завершится 21 апреля.