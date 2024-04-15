Роман Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира в Барселоне
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В матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) 38-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (84-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу испанского теннисиста.
Барселона. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 14:00 МСК
38
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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84
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Продолжительность матча составила 2 часа. Баутиста-Агут в этой встрече дважды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сафиуллина в этой игре пять эйсов и одна двойная ошибка.
В следующем раунде соревнований в Барселоне Роберто Баутиста-Агут встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Грунтовый турнир в Барселоне завершится 21 апреля.
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