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Соболенко объяснила, почему большинство топ-игроков WTA родом из Восточной Европы

Соболенко объяснила, почему большинство топ-игроков WTA родом из Восточной Европы
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему большинство топ-игроков в женском туре родом из Восточной Европы.

— Большинство топ-игроков в женском туре, включая вас, родом из Восточной Европы. У вас есть объяснение такому доминированию?
— Мы все выросли в тяжёлых условиях, мы действительно крепкие люди и бойцы. Трудно сказать. Это единственное объяснение, которое приходит на ум.

По крайней мере, ко мне это точно относится. Мне было нелегко, и я всегда боролась за свою мечту. Я думаю, что мы такие как бы стойкие. В общем, не знаю (смеётся), — сказала Соболенко на пресс-конференции в преддверии турнира в Штутгарте (Германия).

Отметим, в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте Арина Соболенко сыграет с победительницей противостояния Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

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