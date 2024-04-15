Полина Кудерметова уступила Плишковой на старте турнира в Руане

178-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Руане (Франция).

В 1/16 финала россиянка уступила 47-й ракетке мира чешке Каролине Плишковой со счётом 5:7, 6:1, 5:7. Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты.

За это время Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Плишковой 12 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Плишкова сыграет с американкой Слоан Стивенс, которая в своём матче победила Питон Стирнс (1:6, 6:1, 6:3).

Призовой фонд турнира в Руане составляет € 232 244.