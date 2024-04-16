Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Крейчиковой на старте турнира в Штутгарте

19-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия).

В 1/16 финала россиянка одолела 24-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа и 6 минут.

За это время Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Отдельно отметим, что в третьем сете россиянка уступала со счётом 1:4, но затем перевернула ход встречи, взяв пять геймов подряд.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет $ 802 237.