Вероника Кудерметова одержала волевую победу над Крейчиковой на старте турнира в Штутгарте

19-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия).
В 1/16 финала россиянка одолела 24-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа и 6 минут.
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За это время Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Отдельно отметим, что в третьем сете россиянка уступала со счётом 1:4, но затем перевернула ход встречи, взяв пять геймов подряд.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет $ 802 237.
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