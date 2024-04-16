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Рублёв — Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Барселоне

Рублёв — Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Барселоне
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Сегодня, 16 апреля, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Брэндоном Накашимой (87-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Брэндон Накашима во втором круге турнира в Барселоне.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Единственный предыдущий матч россиянин и американец провели на харде в Сан-Диего в 2021 году. Та встреча завершилась быстрой победой Рублёва со счётом 6:2, 6:1. Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля.

Расписание турнира ATP-500 в Барселоне
Турнирная сетка соревнований
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