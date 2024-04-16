Рублёв — Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Барселоне
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Сегодня, 16 апреля, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Брэндоном Накашимой (87-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Брэндон Накашима во втором круге турнира в Барселоне.
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
87
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Единственный предыдущий матч россиянин и американец провели на харде в Сан-Диего в 2021 году. Та встреча завершилась быстрой победой Рублёва со счётом 6:2, 6:1. Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля.
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