Рублёв — Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Барселоне

Сегодня, 16 апреля, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем США Брэндоном Накашимой (87-й в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Брэндон Накашима во втором круге турнира в Барселоне.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Единственный предыдущий матч россиянин и американец провели на харде в Сан-Диего в 2021 году. Та встреча завершилась быстрой победой Рублёва со счётом 6:2, 6:1. Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля.