Анна Блинкова проиграла 204-й ракетке мира в матче первого круга турнира в Руане

В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от сербской спортсменки Наталии Стеванович (204-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:2) в пользу представительницы Сербии.

Продолжительность матча составила 3 часа 19 минут. Стеванович в этой встрече допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Блинковой 1 эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде соревнований в Руане Стеванович встретится с 60-й ракеткой мира представительницей Польши Магдой Линетт. Турнир в Руане завершится 21 апреля.