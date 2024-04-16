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Анна Блинкова проиграла 204-й ракетке мира в матче первого круга турнира в Руане

Анна Блинкова проиграла 204-й ракетке мира в матче первого круга турнира в Руане
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В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) 45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от сербской спортсменки Наталии Стеванович (204-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:2) в пользу представительницы Сербии.

Руан. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 12:35 МСК
Наталия Стеванович
204
Сербия
Наталия Стеванович
Н. Стеванович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 7 7
6 2 		6 6 2
         
Анна Блинкова
45
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Продолжительность матча составила 3 часа 19 минут. Стеванович в этой встрече допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Блинковой 1 эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде соревнований в Руане Стеванович встретится с 60-й ракеткой мира представительницей Польши Магдой Линетт. Турнир в Руане завершится 21 апреля.

Расписание турнира WTA-250 в Руане
Турнирная сетка соревнований
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