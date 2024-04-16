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Рублёв в двух сетах уступил Накашиме в Барселоне и потерпел 4-е поражение подряд в туре

Рублёв в двух сетах уступил Накашиме в Барселоне и потерпел 4-е поражение подряд в туре
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В матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю США Брэндону Накашиме (87-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:35 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Рублёв семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Накашимы шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея (7:6 (7:3), 6:1).

Следующим соперником американского теннисиста в Барселоне станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.

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