Рублёв в двух сетах уступил Накашиме в Барселоне и потерпел 4-е поражение подряд в туре

В матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю США Брэндону Накашиме (87-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (6:8).
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Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Рублёв семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Накашимы шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея (7:6 (7:3), 6:1).
Следующим соперником американского теннисиста в Барселоне станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.
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