Ольховский предположил, с чем связаны четыре подряд поражения Рублёва

Российский теннисист и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Ольховский заявил, что поражения восьмой ракетки мира Андрея Рублёва связаны с неуверенностью в себе.

«Андрей потерял психологическую уверенность в себе. Это моё мнение со стороны. Он немножко сомневается в своих ударах. Не знаю, с чем это связано. Может, он переживает после полуфинального матча в Дубае. Думаю, он найдёт свою игру. Нужно просто хорошо сыграть один или два матча и выиграть — уверенность сразу вернётся. Здесь главное — не опускать руки и бороться, как Андрей и делает. Он и его команда знают, что надо делать. Следующий турнир должен нормально сыграть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после полуфинального матча в Дубае (ОАЭ) Рублёву не удаётся подняться выше второго раунда в турнирах. Сегодня, 16 апреля, он уступил в двух сетах 87-й ракетке мира Брэндону Накашиме из США.