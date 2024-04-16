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Ольховский предположил, с чем связаны четыре подряд поражения Рублёва

Ольховский предположил, с чем связаны четыре подряд поражения Рублёва
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Российский теннисист и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Ольховский заявил, что поражения восьмой ракетки мира Андрея Рублёва связаны с неуверенностью в себе.

«Андрей потерял психологическую уверенность в себе. Это моё мнение со стороны. Он немножко сомневается в своих ударах. Не знаю, с чем это связано. Может, он переживает после полуфинального матча в Дубае. Думаю, он найдёт свою игру. Нужно просто хорошо сыграть один или два матча и выиграть — уверенность сразу вернётся. Здесь главное — не опускать руки и бороться, как Андрей и делает. Он и его команда знают, что надо делать. Следующий турнир должен нормально сыграть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после полуфинального матча в Дубае (ОАЭ) Рублёву не удаётся подняться выше второго раунда в турнирах. Сегодня, 16 апреля, он уступил в двух сетах 87-й ракетке мира Брэндону Накашиме из США.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:35 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Новости. Теннис
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