Квалифай Гахов в трёх сетах уступил ван де Зандсхулпу в первом круге турнира в Мюнхене
Поделиться
Российский теннисист Иван Гахов, 223-я ракетка мира в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) проиграл в трёх сетах Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов (89-й в рейтинге ATP) — 4:6, 6:2, 3:6.
Мюнхен. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 16:25 МСК
280
Иван Гахов
И. Гахов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
89
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время Иван Гахов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету нидерландца два эйса, пять двойных ошибок и шесть выигранных брейк-пойнтов из 21.
Иван Гахов пробился в основную сетку турнира в Мюнхене через квалификацию, в финале которой российский спортсмен в двух сетах обыграл 240-ю ракетку мира из Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Комментарии
- 16 апреля 2024
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:01
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
17:34
-
17:28
-
16:59
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
15:54
-
15:06
-
14:51
-
14:13
-
13:22
-
12:00
-
11:20
-
10:39
-
10:35
-
09:33
-
00:50
-
00:48
-
00:43
-
00:18
- 15 апреля 2024
-
23:57
-
22:44
-
22:42
-
22:38
-
22:00
-
21:38