Квалифай Гахов в трёх сетах уступил ван де Зандсхулпу в первом круге турнира в Мюнхене

Российский теннисист Иван Гахов, 223-я ракетка мира в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) проиграл в трёх сетах Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов (89-й в рейтинге ATP) — 4:6, 6:2, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время Иван Гахов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету нидерландца два эйса, пять двойных ошибок и шесть выигранных брейк-пойнтов из 21.

Иван Гахов пробился в основную сетку турнира в Мюнхене через квалификацию, в финале которой российский спортсмен в двух сетах обыграл 240-ю ракетку мира из Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.