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Квалифай Гахов в трёх сетах уступил ван де Зандсхулпу в первом круге турнира в Мюнхене

Квалифай Гахов в трёх сетах уступил ван де Зандсхулпу в первом круге турнира в Мюнхене
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Российский теннисист Иван Гахов, 223-я ракетка мира в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) проиграл в трёх сетах Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов (89-й в рейтинге ATP) — 4:6, 6:2, 3:6.

Мюнхен. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 16:25 МСК
Иван Гахов
280
Россия
Иван Гахов
И. Гахов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		2 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
89
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время Иван Гахов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету нидерландца два эйса, пять двойных ошибок и шесть выигранных брейк-пойнтов из 21.

Иван Гахов пробился в основную сетку турнира в Мюнхене через квалификацию, в финале которой российский спортсмен в двух сетах обыграл 240-ю ракетку мира из Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Турнирная сетка турнира в Мюнхене
Календарь турнира в Мюнхене
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