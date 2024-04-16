«Всё может измениться». Зверев — о близящемся первенстве Синнера в мировом рейтинге АТР

Пятая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, прокомментировал приближающийся выход Янника Синнера на первое место рейтинга АТР. Он заявил, что всё может измениться в любой момент.

«На данный момент Синнер выступает впечатляюще, он сильнейший по игре и результатам. Янник станет номером один, это вопрос нескольких недель, но теннис – это спорт поединков. Всё может измениться. Я должен подготовиться, если представится такая возможность», — приводит слова Зверева Tennis 365.

Напомним, сам Зверев несколько раз обыгрывал Синнера. Из четырёх личных встреч три были на его счету. Последний раз представитель Германии обыграл Синнера в четвертьфинале в Монте-Карло.

Однако сам Синнер, несмотря на историю личных встреч со Зверевым, взял уже несколько титулов в сезоне-2024, а в 2023 году стал обладателем Кубка Дэвиса.