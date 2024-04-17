Турнир WTA-250 в Руане, 17 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 17 апреля, в Руане (Франция) пройдут матчи первого и второго круга грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Расписание матчей первого и второго круга
- Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Томова (Болгария) — начало матча чуть позже 12:30 мск.
- Нао Хибино (Япония) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — начало матча чуть позже 12:30 мск.
- Мартина Тревизан (Италия) — Наоми Осака (Япония, WC) — начало матча не раньше 14:00 мск.
- Магда Линетт (Польша) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) — начало матча не раньше 14:00 мск.
- Анна Шмидлова (Словакия) — Диан Парри (Франция) — начало матча не раньше 15:30 мск.
- Элина Аванесян (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 5) — начало матча не раньше 18:30 мск.
- Слоан Стивенс (США, 6) — Каролина Плишкова (Чехия) — начало матча не раньше 20:30 мск.
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