Турнир WTA-250 в Руане, 17 апреля: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 17 апреля, в Руане (Франция) пройдут матчи первого и второго круга грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Расписание матчей первого и второго круга