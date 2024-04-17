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Турнир WTA-250 в Руане, 17 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-250 в Руане, 17 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 17 апреля, в Руане (Франция) пройдут матчи первого и второго круга грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане. Расписание матчей первого и второго круга

  • Варвара Грачёва (Франция) — Виктория Томова (Болгария) — начало матча чуть позже 12:30 мск.
  • Нао Хибино (Япония) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — начало матча чуть позже 12:30 мск.
  • Мартина Тревизан (Италия) — Наоми Осака (Япония, WC) — начало матча не раньше 14:00 мск.
  • Магда Линетт (Польша) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) — начало матча не раньше 14:00 мск.
  • Анна Шмидлова (Словакия) — Диан Парри (Франция) — начало матча не раньше 15:30 мск.
  • Элина Аванесян (Россия)Мирра Андреева (Россия, 5) — начало матча не раньше 18:30 мск.
  • Слоан Стивенс (США, 6) — Каролина Плишкова (Чехия) — начало матча не раньше 20:30 мск.
Расписание турнира WTA-250 в Руане
Турнирная сетка соревнований
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Новости. Теннис
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