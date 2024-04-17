Самсонова — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Штутгарте
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Сегодня, 17 апреля, 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой (36-я в рейтинге WTA) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Поединок поставлен третьим запуском на первом корте и начнётся не раньше 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Анастасия Потапова в первом круге турнира в Штутгарте.
Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 16:30 МСК
17
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
|1
|2
|3
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36
Анастасия Потапова
А. Потапова
Счёт личных встреч — 1-1. В 2018 году на грунтовом турнире ITF в Казерте (Италия) Самсонова победила в трёх сетах (3:6, 6:4, 6:4), а в 2020 году Потапова взяла реванш на харде Санкт-Петербурга — 6:2, 6:4. Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.
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