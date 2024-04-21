Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: чувствую, что турнир в Мадриде — отличная возможность для прорыва

Циципас: чувствую, что турнир в Мадриде — отличная возможность для прорыва
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас (седьмой в рейтинге ATP) рассказал о своих планах на предстоящий Мастерс в Мадриде (Испания), который начнётся 24 апреля.

«У меня есть несколько дней отдыха. Полагаю, у меня есть время до четверга или пятницы, чтобы восстановиться. Поэтому я постараюсь выкроить день или два, чтобы отключиться, попытаться перенастроить себя и что-нибудь потренировать. Мадрид сильно отличается от Барселоны. Мяч летит быстрее, получается наносить больше ударов и нужно быть внимательнее в защите. Я думаю, что атмосфера Мадрида подходит мне. Это место, где я могу хорошо играть. Сохранять хладнокровие будет очень важно на этом турнире. Мне нужно добиться прорыва, и я чувствую, что Мадрид — отличная возможность для этого», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, сегодня, 21 апреля, шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл в матче за титул турнира в Барселоне (Испания) Циципаса со счётом 7:5, 6:3. Грек 11 раз играл в турнирах ATP-500, но также не смог завоевать ни одного титула этой категории.

Материалы по теме
Циципас заявил, что вернётся за титулом Барселоны в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android