Циципас: чувствую, что турнир в Мадриде — отличная возможность для прорыва

Греческий теннисист Стефанос Циципас (седьмой в рейтинге ATP) рассказал о своих планах на предстоящий Мастерс в Мадриде (Испания), который начнётся 24 апреля.

«У меня есть несколько дней отдыха. Полагаю, у меня есть время до четверга или пятницы, чтобы восстановиться. Поэтому я постараюсь выкроить день или два, чтобы отключиться, попытаться перенастроить себя и что-нибудь потренировать. Мадрид сильно отличается от Барселоны. Мяч летит быстрее, получается наносить больше ударов и нужно быть внимательнее в защите. Я думаю, что атмосфера Мадрида подходит мне. Это место, где я могу хорошо играть. Сохранять хладнокровие будет очень важно на этом турнире. Мне нужно добиться прорыва, и я чувствую, что Мадрид — отличная возможность для этого», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, сегодня, 21 апреля, шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл в матче за титул турнира в Барселоне (Испания) Циципаса со счётом 7:5, 6:3. Грек 11 раз играл в турнирах ATP-500, но также не смог завоевать ни одного титула этой категории.