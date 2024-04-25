«OMG!» Вероника Кудерметова опубликовала забавные фото в честь дня рождения

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото в честь дня рождения. Вчера, 24 апреля, Кудерметовой исполнилось 27 лет.

«OMG! 27», — подписала фото Кудерметова, добавив эмодзи «торт» и «обезьянка».

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Ранее Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня выиграла турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия) в парном разряде.

Прошедший 2023 год получился для Кудерметовой неровным. На турнирах «Большого шлема» Вероника не доходила дальше второго круга. Однако в конце сезона, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) россиянка дошла до финала, где со счётом 7:5, 6:1 обыграла американку Джессику Пегулу. Также россиянка в паре с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA в парном разряде.