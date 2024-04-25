Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу тренировочный сет в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев продолжает активно готовиться к старту на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Сегодня, 25 апреля, Медведев провёл тренировку с действующим чемпионом соревнований – третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В рамках практики теннисисты сыграли тренировочный сет, который на тай-брейке, со счётом 7:6 (8:6) выиграл Алькарас.

На турнире в Мадриде Медведев получил третий номер посева. Он пропускает первый раунд соревнований, во втором же ему предстоит сразиться с 36-й ракеткой мира из Италии Маттео Арнальди.

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