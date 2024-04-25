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Павел Котов успешно стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Павел Котов успешно стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
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72-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого является испанец Карлос Алькарас (2).

В матче первого круга Котов со счётом 6:3, 6:4 обыграл 105-ю ракетку мира, испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут.

Мадрид (м). 1-й круг
25 апреля 2024, четверг. 17:35 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

В рамках встречи Котов семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рамоса-Виньоласа ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Котова в Мадриде станет 33-я ракетка мира, представитель Австралии Джордан Томпсон (32).

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