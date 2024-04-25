Людмила Самсонова эмоционально прокомментировала победу над Наоми Осакой в Мадриде

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала успешный старт на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Самсонова (15) со счётом 6:2, 4:6, 7:5 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

«Я даже не знаю, как выиграла этот матч. После 6:2, 4:2 (Самсонова упустила второй сет) было очень трудно собраться с мыслями, я вообще не поверила в победу. Не знаю, нет слов.

Сегодня я больше всего довольна тем, что проявила характер. И, конечно, техника мне сегодня помогла очень: дропшоты и всё такое.

Мы играли с Осакой в Индиан-Уэллсе (тогда выиграла Наоми), я могу сказать, что сегодня она играла лучше. Она набирает форму», — сказала Самсонова в эфире «Больше!»