Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас с трудом на тай-брейке обыграл Штруффа в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

Алькарас с трудом на тай-брейке обыграл Штруффа в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, в четвёртом круге соревнований он в трёх сетах победил Ян-Леннарда Штруффа из Германии (24-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4).

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 17:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 4
6 		6 5 7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 53 минуты. Немец реализовал 2 брейк-пойнта из 10 (20%) и выполнил 10 эйсов. Испанский теннисист выполнил три подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести на подаче соперника (50%). Также оба спортсмена допустили по четыре двойные ошибки.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Карлос Алькарас сыграет с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android