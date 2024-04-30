Алькарас с трудом на тай-брейке обыграл Штруффа в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, в четвёртом круге соревнований он в трёх сетах победил Ян-Леннарда Штруффа из Германии (24-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4).
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Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 53 минуты. Немец реализовал 2 брейк-пойнта из 10 (20%) и выполнил 10 эйсов. Испанский теннисист выполнил три подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести на подаче соперника (50%). Также оба спортсмена допустили по четыре двойные ошибки.
Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Карлос Алькарас сыграет с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл Таллона Грикспора из Нидерландов.
- 30 апреля 2024
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