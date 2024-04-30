Котов и Качин не смогли выйти во второй круг парного турнира в Мадриде

Российский теннисист, 72-я ракетка мира Павел Котов и аргентинец Педро Качин (91-я ракетка мира) не смогли выйти во второй круг парного турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга дуэт с участием россиянина проиграл американской паре Натаниэль Ламмонс и Джек Уитроу. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила всего 46 минут.

За это время Котов и Качин выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не смогли заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Ламмонса и Уитроу пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных (100%).

Напомним, ранее во второй круг парного турнира в Мадриде вышел дуэт с участием другого россиянина. Аслан Карацев в паре с китайцем Чжан Чжичжэнем обыграли пару Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Эдуарда Роже-Васслена (Франция).

Даниил Медведев, играющий в первом круге в паре с Томми Полом из США, также не смог выйти в следующий раунд.