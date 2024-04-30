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Видеообзор поражения Хачанова от Синнера на «Мастерсе» в Мадриде

Видеообзор поражения Хачанова от Синнера на «Мастерсе» в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала итальянец переиграл россиянина Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Хачанова от Синнера на «Мастерсе» в Мадриде.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, в следующем круге Янник Синнер сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и шестым в рейтинге ATP Каспером Руудом.

Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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