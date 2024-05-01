Фото: на матч Надаля с Легечкой на турнире в Мадриде пришёл тренер Диего Симеоне

На матч четвёртого круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) между испанским теннисистом, 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем и 22-летним чешским теннисистом Иржи Легечкой (31-й в рейтинге ATP) пришёл главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
Аргентинского тренера несколько раз показали в трансляции. Он сидит в первом ряду.
Фото: Tennis TV
Отметим, что в эти минуты идёт второй сет матча. В первом сете сильнее оказался чешский теннисист — 7:5. Во втором он также ведёт с брейком.
Напомним, грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.