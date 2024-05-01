Легечка выразил неоднозначные чувства после победы над Рафаэлем Надалем

30-й сеяный «Мастерса» в Мадриде (Испания) Иржи Легечка заявил, что у него была мечта сыграть с Рафаэлем Надалем, но выигрывать у него — это одновременно и горько, и сладко.

«Это потрясающе. Для меня разделить площадку с таким легендарным игроком – это сбывшаяся мечта. Я всегда верил и хотел, чтобы это произошло. Это произошло сегодня. Я очень благодарен за то, что достиг такого важного момента. Но всего наилучшего Рафе. Как-то и горько, и сладко одержать такую ​​приятную победу на глазах у всех этих людей, которые за него болеют. Энергетика здесь была потрясающая, я словно попал в другую вселенную. Это было то, чего я никогда раньше в жизни не испытывал на теннисном корте», —сказал Легечка на пресс-конференции.

Напомним, легендарный испанский теннисист Надаль выступил на мадридском «Мастерсе» после долгого перерыва. Его преследовали травмы, которые не давали ему играть. Дойдя до четвёртого круга турнира, Надаль уступил чеху Легечке и покинул соревнование в Мадриде. Чех теперь встретится в четвертьфинале с Даниилом Медведевым.