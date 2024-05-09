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«Мечта всей моей жизни». Бергс — о матче с Надалем

«Мечта всей моей жизни». Бергс — о матче с Надалем
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108-я ракетка мира, представитель Бельгии Зизу Бергс поделился впечатлениями от матча с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это мечта всей моей жизни. Как в самом ярком фильме. Я очень благодарен теннису за это. В детстве всегда смотрел за Рафой по телевизору. Называл себя мини-Надалем. Я носил такую же форму, как и он. Мне не нужно говорить вам, насколько это особенное событие», — приводит слова Бергса Tennis Channel.

Напомним, матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу экс первой ракетки мира. Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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