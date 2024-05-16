«Мастерс» в Риме, 16 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 16 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут четвертьфинальные матчи. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание четвертьфинальных матчей

Хуберт Хуркач (Польша, 7) — Томми Пол (США, 14) — не ранее 16:00 мск

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Харри (Чили, 21) — не ранее 20:00 мск

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5). Медведев завершил выступление на текущем турнире, уступив в матче четвёртого круга американцу Томми Полу.