Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Риме, 16 мая: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Риме, 16 мая: расписание матчей, сетка турнира
Комментарии

Сегодня, 16 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут четвертьфинальные матчи. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание четвертьфинальных матчей

  • Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Харри (Чили, 21) — не ранее 20:00 мск
Сетка турнира в Риме
Календарь соревнований

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5). Медведев завершил выступление на текущем турнире, уступив в матче четвёртого круга американцу Томми Полу.

Материалы по теме
«Другие так не поступили бы». Честность стоила суперзвезде тенниса победы в Риме в 2005-м
«Другие так не поступили бы». Честность стоила суперзвезде тенниса победы в Риме в 2005-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android