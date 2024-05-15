«Другие так не поступили бы». Честность стоила суперзвезде тенниса победы в Риме в 2005-м

Энди Роддик исправил судейскую ошибку, когда соперник уже шёл пожимать ему руку у сетки. А затем немыслимым образом проиграл матч.

Судейские ошибки являются неотъемлемой частью тенниса. Особенно во время грунтового сезона, когда на многих турнирах нет системы видеоповторов. В спорных ситуациях решение принимается на усмотрение рефери после изучения следа мяча на покрытии, далеко не всегда это делается правильно.

Можно вспомнить ситуацию с недовольством Даниила Медведева на недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло. Тогда Даниил проиграл по гейму в матчах с Гаэлем Монфисом и Кареном Хачановым из-за грубых ошибок судьи. Во втором случае это в значительной степени отразилось на итоговом неудачном для Медведева результате встречи. Тогда за Даниила активно вступился бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик.

В своё время Роддик тоже столкнулся с судейской ошибкой на грунте во время «Мастерса» в Риме в 2005-м. Правда, она была в пользу американца, который поступил по-честному и сообщил о неточности судье. Это стоило Роддику победы в матче с Фернандо Вердаско, который сам не спорил с рефери и уже шёл пожимать сопернику руку у сетки. Тогда Энди продемонстрировал один из самых ярких примеров спортивного благородства в теннисе.

Энди Роддик на «Мастерсе» в Риме в 2005-м Фото: Ian Walton/Getty Images

Грунт даже близко не являлся любимым покрытием Роддика. Энди выиграл на нём пять из своих 32 титулов ATP за карьеру, но все они были на довольно мелких турнирах в Хьюстоне (трижды), Атланте и Санкт-Пёльтене. На «Ролан Гаррос» Роддик никогда не добирался дальше четвёртого раунда, да и было это всего один раз в 2009-м. На грунтовых «Мастерсах» лучший результат американца – два полуфинала в Риме (2002, 2008).

Энди всегда призывал своих поклонников умерить ожидания в весенней части сезона.

«Для меня лучший результат на грунте — это хорошая игра на грунте. На харде, если я в хорошей форме, я считаю себя как бы обязанным проходить дальше, но на грунте всё по-другому», — утверждал Роддик.

В 2005-м в Риме Роддику не нужно было защищать очки. Годом ранее он вылетел там в первом раунде, не оправившись от инцидента со страшным пожаром в гостинице.

Энди получил первый номер посева на турнире в столице Италии. Сначала он обыграл британца Грега Руседски (6:4, 6:2). Во втором раунде Энди прошёл испанца Альберта Косту (6:4, 7:5). Довольно большое достижение. Коста переживал спад, но всё равно считался сильным грунтовиком и являлся чемпионом «Ролан Гаррос» — 2002.

В третьем раунде Роддик встретился с ещё одним испанцем Фернандо Вердаско. Не сказать, что игра складывалась для Энди легко, но он постепенно шёл к победе. Во втором сете при счёте 7:6, 5:3 Роддик заработал тройной матчбол на подаче соперника.

Вердаско не сумел подать первым мячом. На второй подаче он рискнул и сделал эйс, но судья зафиксировал аут, что означало двойную ошибку и поражение в матче. Фернандо не стал спорить с этим решением и спокойно пошёл жать руку Роддику у сетки. Но его остановил сам Энди. Американец не согласился с решением судьи и показал ему след от мяча, который частично находился на линии подачи.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Вердаско присудили очко в этом розыгрыше. У Роддика всё ещё оставалось два матчбола на подаче Фернандо, а потом в случае их нереализации – возможность самому подать на матч. Однако после благородного поступка у Роддика полностью разладилась игра. Вердаско перехватил инициативу, взял второй сет на тай-брейке, а затем и матч в трёх партиях со счётом 6:7, 7:6; 6:4.

Фернандо Вердаско на турнире в Риме в 2005-м Фото: Ian Walton/Getty Images

Энди Роддик удостоился оваций публики в Риме, но на пресс-конференции после матча преуменьшил значимость своего честного поступка, который в конечном счёте стоил ему победы.

«Не думаю, что я сделал нечто экстраординарное. Судья на вышке сам увидел бы, что мяч попал в линию, спустись он с вышки и оцени след. Я просто сэкономил ему силы», – сказал Роддик.

«Вероятно, другие игроки не поступили бы так, как Энди. Но я точно знаю, что на его месте сделал бы то же самое», — высказался об эпизоде Вердаско.

На самом деле, судья на вышке не увидел бы свою ошибку, как сказал Роддик. Он даже не думал спускаться вниз, чтобы посмотреть на след от мяча. Энди мог спокойно добыть победу, которую не оспаривал даже Вердаско, но решил поступить честно. В итоге проиграл матч, зато заработал уважение любителей тенниса. Подобные примеры благородства на корте действительно случаются крайне редко, особенно в столь важный момент игры.