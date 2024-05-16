Джокович: четырёхлетний Новак всё ещё живёт внутри, всё так же жаждет большего

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что всё ещё жаждет побеждать.

«Четырёхлетний Новак всё ещё внутри, всё так же влюблён в спорт и всё так же жаждет большего. Но в то же время, вероятно, есть и более зрелый Новак, который говорит: «Да ладно, чувак. В жизни есть и другие вещи», — сказал Джокович в эфире подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.

Отметим, что в этом сезоне сербский теннисист выступил на четырёх турнирах, но не завоевал ни одного трофея. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович уступил Яннику Синнеру (1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6). В 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Новак потерпел поражение от Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6). В полуфинале «тысячника» в Монте-Карло серб проиграл Касперу Рууду (4:6, 6:1, 4:6). В 1/16 финала «Мастерса» в Риме Джокович уступил Алехандро Табило (2:6, 3:6).