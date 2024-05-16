Табило: я играю свободно. В последнее время это приносит свои плоды

32-я ракетка мира Алехандро Табило высказался о расставании с тренером после «Мастерса» в Мадриде и удачных результатах на корте.

«Было тяжело [прекращать сотрудничество]. Поэтому я так благодарен людям, которые были рядом со мной в последние несколько недель. Это невероятно, ведь мы вместе уже почти 10 лет. Было много телефонных звонков, много разговоров с семьёй, с друзьями. Они очень помогли.

Удивительно, что я смог сохранить свою психику довольно стабильной. Я имею в виду, что продолжал играть свободно. Мы старались даже не думать о тактике. Мы просто играли. В последнее время это приносит свои плоды.

После всех этих качелей, после «Ролан Гаррос», я определюсь, что делать дальше.

Победа над Новаком? Я был очень счастлив. Я даже не ожидал этого. Я просто выходил на корт с целью показать свой лучший теннис. Когда я вышел на центральный корт, я просто впитывал всю энергию в себя.

После матча мой телефон буквально сходил с ума. Я просто отключил его и постарался побыть с друзьями.

После таких встреч на тебя всегда возлагаются ожидания, и это непросто. Я должен был быть действительно готов к следующему матчу, если хотелось продолжать двигаться вперёд, добиваться большего.

Да, я чувствую, что справился с этим довольно хорошо. Это было нелегко, но я просто стараюсь относиться к этому как можно спокойнее и просто продолжать играть в свою игру», — сказал Табило на пресс-конференции.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Табило сыграет с Александром Зверевым.