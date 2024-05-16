Свёнтек — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Риме

Сегодня, 16 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек встретится с Кори Гауфф (третья в рейтинге WTA) в матче 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Данный поединок поставлен на Центральном корте и начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Игой Свёнтек и Кори Гауфф.

Свёнтек и Гауфф провели между собой 10 матчей на турнирах WTA. В девяти встречах победу одержала полька.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.