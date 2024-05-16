У Янника Синнера роман с российской теннисисткой Анной Калинской — СМИ

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер состоит в романтических отношениях с 26-м номером рейтинга WTA россиянкой Анной Калинской, заявляет La Gazetta dello Sport.

По информации издания, 22-летний Синнер недавно расстался с моделью Марией Браччини, с которой встречался на протяжении четырёх лет, и уже успел завязать отношения с Калинской. Якобы на днях россиянку заметили в Турине, там же находился травмированный Синнер. Янник проходил лечение в медицинском центре футбольного клуба «Ювентус». Более весомых фактов, подтверждающих роман итальянца и россиянки, издание не представило.

Отметим, что в 2019 году Калинская встречалась с другим топовым теннисистом – финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом. Они не скрывали своих отношений.