Энди Роддик: я обеспокоен формой Джоковича сильнее, чем когда-либо за последние 15 лет

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик признался, что его беспокоит состояние Новака Джоковича перед целой серией важных для него турниров, среди которых «Ролан Гаррос», Уимблдон и Олимпиада.

«Я обеспокоен его игрой сильнее, чем когда-либо за последние 15 лет. Да, я не удивлюсь, если он хорошо сыграет на «Ролан Гаррос». Вроде бы он набирает форму, впереди «Ролан Гаррос», Уимблдон; он сказал, что его приоритет — это Олимпийские игры. Мы думали, что наступит взлёт (результатов), а это был даже не подъём.

Я не из тех, кто увлекается статистикой, но если брать выборку за полгода, то он неплохо обыграл Янника Синнера (на Australian Open), но проиграл Алексу де Минору со счётом 4:6, 4:6 на United Cup – для профессионального тенниса это простая победа. Он уступил Нарди в Индиан-Уэллсе, что странно – ведь он прошёл весь этот путь, 10 дней подготовки, все дела, а потом проиграл. В Монте-Карло он добрался до полуфинала. Для таких чайников, как я, это лучший результат на грунтовом «Мастерсе», но Джокович проигрывает Рууду… До этой встречи он не уступил ему ни сета. Новака беспокоили проблемы с дыханием, как в начале матча с де Минором. Потом он приезжает в Рим, и тут происходит скандал с бутылкой. Затем он выходит и с треском проваливает матч с Табило. Это хороший игрок. Но он не Новак Джокович.

Меня беспокоит его форма. Это странные ситуации – возможно, это просто доказывает, что со временем даже такому человеку, как Новак, всё ещё нужна постоянная игровая практика. Не уверен, что получится постоянно коротко отдыхать, а потом играть как прежде, каким бы великим он ни был. Но потом я думаю: «Значит ли это, что он настолько великий, что мы ждём от него, что он будет величайшим и без практики?»» — приводит слова Роддика Eurosport.